Авиабаза НАТО на Балканах появится в городе, который носил имя Сталина

БЕЛГРАД, 4 авг — РИА Новости. Первую авиабазу НАТО на Балканах построят в центральной Албании, сообщил в Facebook премьер-министр страны Эди Рама.

По словам главы албанского правительства, местом строительства выбран старый военный аэродром в городе Кучова (с 1950 по 1990 год — город Сталин).

"На средства Североатлантического альянса в партнерстве с правительством Албании НАТО только в первую фазу проекта модернизации аэродрома в Кучова вложит свыше 50 миллионов евро", — написал Рама на своей странице в социальной сети.

Албанский премьер уточнил, что реализация проекта должна начаться в течение года. Рама также заявил, что авиабаза будет "служить для снабжения НАТО, логистической поддержки, поддержки авиаподразделений полиции, подготовки личного состава и учений альянса".

"Кучова также будет служить базой для национальных ВВС. Эта стратегическая инвестиция НАТО в Албании привнесет новые стандарты в наши вооруженные силы", — отметил премьер страны.

Албания является членом Североатлантического альянса с апреля 2009 года.