МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. Национальный съезд бразильской Партии труда, проходящий в субботу в Сан-Паулу, рассматривает вопрос о выдвижении находящегося в тюрьме экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва на пост главы государства на предстоящих в октябре выборах.

"Лула, может, и будет кандидатом", — говорится в обращении партии в ее Twitter к своим сторонникам. Там же ведется прямая трансляция съезда.

В другом сообщении Партия труда подтверждает, что Лула остается ее кандидатом, несмотря на имеющийся приговор.

Теперь Луле необходимо до 15 августа зарегистрировать свою кандидатуру. Представитель Объединения народных движений Раймундо Бонфим уже пообещал, что в этот день тысячи бразильцев выйдут на улицы столицы Бразилиа в знак поддержки кандидатуры Лулы.

По закону, заключенный, кем и является Лула, не может быть кандидатом. Однако сам экс-президент еще в мае подтвердил, что выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах, несмотря на тюремное заключение. В апреле Лула был доставлен в город Куритиба, где начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. В январе он был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.