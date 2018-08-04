Премьер Литвы раскритиковал участие молодежи в российских фестивалях

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис осудил поездки молодежи на российские фестивали. С подобным заявлением он выступил в интервью Ziniu radijas.

По мнению Сквернялиса, литовская молодежь может оказаться "рядом с какими-то памятниками или на неприемлемых для нее мероприятиях".

"Людей против их воли или в силу их наивности втягивают в такие пропагандные шоу", — заявил литовский политик.

Причиной такого заявления главы правительства стало приглашение мэра Плунгеского района Аудрюса Клишониса поехать на международный фестиваль "Новый мир" в Красногорск, адресованное местной молодежи.

Также Клишонис отметил, что делегация Плунге будет иметь возможность представить республику в России и познакомить русских с литовской точкой зрения.