В аэропорту Брюсселя успешно сел самолет на одном двигателе

БРЮССЕЛЬ, 4 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Аварийное приземление на одном работающем двигателе успешно совершил в международном аэропорту Брюсселя лайнер A319 авиакомпании Brussels Airlines.

По данным агентства Belga , при вылете из воздушной гавани столицы Бельгии в один из двигателей самолета затянуло птицу, что привело к его отказу.

Командир самолета, летевшего в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, чтобы не создавать паники, предупредил около 150 находившихся на борту пассажиров, что из-за технической проблемы он вынужден развернуть лайнер на посадку.

При экстренном приземлении никто не пострадал.