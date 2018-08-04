Судьба закона о статусе Донбасса зависит от Запада, заявили в Раде

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости. Продление срока действия украинского закона об особом статусе Донбасса во многом будет зависеть от позиции международных партнеров, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, которого цитирует издание "Странa.ua".

"Перед истечением срока в этом году будем советоваться: есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет. Это будет во многом зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России. Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно", — сказал Парубий.

Спикер напомнил, что в прошлом году действие закона продлили на год и тогда он отмечал, что это не окажет никакого влияния.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Киев продлить действие закона.

Закон об особом статусе Донбасса приняли еще в октябре 2014 года в соответствии с обязательствами Киева по Минским соглашениям, а в прошлом году продлили еще на год. Согласно документу, неподконтрольные Киеву районы Донбасса должны были получить особый статус после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик остался на бумаге.