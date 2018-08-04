В Южной Корее прошел митинг женщин против предвзятого отношения полиции

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Четвертый митинг женщин Южной Кореи против дискриминации при расследовании преступлений на сексуальной почве прошел в субботу в одном из центральных районов Сеула и собрал 70 тысяч участниц, передает агентство Рёнхап.

Особенностью этих акций стало то, что к участию в митингах организаторы пригласили только женщин.

Митингующие прошли по одной из центральных улиц южнокорейской столицы и устроили демонстрацию на площади у ворот Кванхвамун. Протестующие добиваются честного расследования преступлений на сексуальной почве независимо от пола подозреваемого и жертвы, они также потребовали уволить начальника управления национальной полиции и назначить женщин на ключевые посты в полиции и прокуратуре.

По данным организаторов на четвертый митинг пришли 70 тысяч человек, в то время как предыдущие акции протеста вместе собрали 117 тысяч участников, что в общей сложности составляет 187 тысяч демонстрантов. В свою очередь полиция заявила о значительно более скромном количестве митингующих. По информации правоохранительных органов, в первых трех митингах приняли участие 43 тысячи человек, данных об участниках четвертой демонстрации полиция не предоставила.

Ранее сообщалось, что полиция Южной Кореи начала неожиданно активное расследование дел, связанных с экстремистским сайтом Womad, пользователи которого распространяют призывы к мужененавистничеству и пропагандируют превосходство женского пола. На сайте были выложены материалы, заснятые скрытой камерой в мужских туалетах нескольких университетов Сеула, а также фотографии мужчины-натурщика, сделанные его коллегой-женщиной на уроке рисования факультета изобразительных искусств Университета Хонъик.

В связи с этим в Сеуле начались масштабные демонстрации. Протестующие заявляли, что правоохранительные органы не расследуют подобные дела должным образом, если жертвой является женщина, но делают все возможное для мужчин.