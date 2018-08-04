Шарлотта Диксон и кот Тео, которые победили в конкурсе National Cat Awards 2018

Шарлотта Диксон и кот Тео, которые победили в конкурсе National Cat Awards 2018

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пользователи твиттера восхитились поступком кота, спасшего жизнь больной хозяйке.

Кот Тео стал посмертным обладателем английской премии National Cat Awards, пишет Daily Mail . По словам его хозяйки Шарлотты, однажды женщина почувствовала себя плохо, но решила не обращаться к врачам и легла отдохнуть. Однако домашний питомец не позволил ей заснуть: кот не дал Шарлотте закрыть глаза, громко мяукал и бил ее лапами. В итоге женщина вызвала скорую помощь, медики обнаружили у Шарлотты признаки тромба.

"Хорошо, что я не заснула, так как, скорее всего, потом бы уже не проснулась", — рассказала она.

В Сети восхитились чуткостью животного, сохранившего хозяйке жизнь.

"Коты — лучшие друзья, которые только могут у вас быть", — написал пользователь твиттера.

"Недавно я был очень болен, и мой кот следил за мной по ночам. Как-то я проснулся и увидел, что кот пристально на меня смотрит", — поделился своей историей @vrw123

"Если в следующей жизни я стану котом, Тео будет для меня ролевой моделью", — написал @Kevinplaytennis

Однако некоторые пользователи заподозрили кота в корыстных мотивах.

"Я рад, что она жива и все такое, но на самом деле я просто хотел немного лакомства", — пошутили в комментариях.

"Сомневаюсь, что котам важны человеческие награды, человеческие угощения намного лучше", — согласился @REALWIZARD999

Церемония вручения премии прошла 2 августа, за неделю до этого Тео умер. Хозяйка сама забрала награду питомца, добавив, что подобное признание помогает ей смириться с потерей домашнего любимца.