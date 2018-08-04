МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пользователи твиттера восхитились поступком кота, спасшего жизнь больной хозяйке.
"Хорошо, что я не заснула, так как, скорее всего, потом бы уже не проснулась", — рассказала она.
В Сети восхитились чуткостью животного, сохранившего хозяйке жизнь.
"Коты — лучшие друзья, которые только могут у вас быть", — написал пользователь твиттера.
"Если в следующей жизни я стану котом, Тео будет для меня ролевой моделью", — написал @Kevinplaytennis
Однако некоторые пользователи заподозрили кота в корыстных мотивах.
"Я рад, что она жива и все такое, но на самом деле я просто хотел немного лакомства", — пошутили в комментариях.
"Сомневаюсь, что котам важны человеческие награды, человеческие угощения намного лучше", — согласился @REALWIZARD999
Церемония вручения премии прошла 2 августа, за неделю до этого Тео умер. Хозяйка сама забрала награду питомца, добавив, что подобное признание помогает ей смириться с потерей домашнего любимца.