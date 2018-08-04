АСЕАН не допустит новой холодной войны в Азии, заявил глава МИД Сингапура

БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не намерена допустить возникновения новой холодной войны между сверхдержавами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на итоговой пресс-конференции "асеановской недели" в Сингапуре министр иностранных дел города-государства Вивиан Балакришнан.

Отвечая на вопрос журналистов о наращивании военного потенциала сверхдержав, прежде всего США и Китая, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, министр заявил, что АСЕАН приложит все усилия для предотвращения новой холодной войны.

"Ваш вопрос подразумевает следующее: не произойдет ли возвращение к старой холодной войне, и не получится ли так, что мы все станем государствами-прокси, вовлеченными в дипломатическое, стратегическое и оборонное противостояние сверхдержав", — сказал Балакришнан.

"Наш ответ – у нас нет ни малейшего намерения позволить, чтобы это произошло. У нас есть АСЕАН, и мы будем едины, мы будем поддерживать свою значимость, свою центральную роль в регионе, мы будем продолжать собирать наши региональные и более широкие, чем региональные, диалоговые платформы", — заявил он.

Министр напомнил, что все три сверхдержавы, играющие важнейшую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе – США, Китай и Россия – являются диалоговыми партнерами АСЕАН и связаны с регионом тесными торгово-экономическими отношениями.

"Суть в том, что в АСЕАН мы верим во взаимосвязанность. Мы верим в интеграцию. Мы верим в свободную торговлю. Нам нужны инфраструктурные инвестиции. Нам нужна большая взаимосвязанность во всех областях. Мы регион, в котором живет 600 миллионов человек с общим ВВП в размере 2,5 триллиона долларов США и спрогнозированными на длительный период в будущем среднерегиональными темпами роста на уровне 5%", — пояснил он.

Министр отметил, что Юго-Восточная Азия (ЮВА) – значительный получатель внешних инвестиций. Например, США инвестировали в страны региона не менее 630 миллиардов долларов. Китай является крупнейшим торговым партнером ЮВА, и также увеличивает свое инвестиционное присутствие в регионе. Евросоюз остается главным источником прямых иностранных инвестиций в Юго-Восточной Азии.

"Поэтому, вместо того, чтобы рассматривать все это, как ситуацию некоего соревнования, в котором мы все становимся прокси-государствами, наша концепция состоит в единстве, центральности, открытости и вовлеченности, и в поощрении притока инвестиций со всех сторон, и это самый верный ответ", — сказал министр.

"Это мы донесли ясно и однозначно до всех наших внешних партнеров, включая сверхдержавы. Справедливости ради следует сказать, что, как я думаю, все они оценили и приняли нашу позицию, никто не сказал, что предпочел бы иметь дело с разъединенной АСЕАН или АСЕАН, разбившейся на противостоящие друг другу блоки", — сказал Балакришнан.

Сингапур в этом году является председателем АСЕАН, в которую входят десять стран региона: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Мьянма, Лаос, Вьетнам и Камбоджа. В конце июля — начале августа в Сингапуре проходили встречи министров иностранных дел стран АСЕАН и их диалоговых партнеров, в том числе США, России, Евросоюза, Японии, Китая, Индии, Южной Кореи, КНДР, Австралии и Новой Зеландии в рамках нескольких форумов, в том числе асеановского регионального форума по безопасности и министерской встречи Восточно-Азиатского саммита.