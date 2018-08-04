Украинский экс-министр заявил о причастности властей к убийствам активистов

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne обвинил украинские власти в организации убийств местных активистов.

"Нападения и убийства активистов в Украине — это не просто бессилие власти, потому что власть за этим всем стоит", — отметил Гриценко.

Экс-министр также подчеркнул, что украинская пресса, политические активисты и оппозиция еще никогда не подвергались такому преследованию, как сейчас.

"Такой системной масштабной работы по давлению на них никогда не было", — добавил Гриценко.

По его словам, на Украине журналистов не только преследуют, но и подвергают насилию.

"…Появляются тумаки, потом бьют, потом зеленку на лицо, потом слезоточивый газ в лицо, и с журналистами также, и не только с украинскими, но и с иностранными",- резюмировал он.

На прошлой неделе в Киеве полицейский распылил слезоточивый газ в лицо фотокорреспондента международного агентства Ассошиэйтед Пресс Ефрема Лукацкого. По данным Национального союза журналистов Украины, в первом полугодии 2018 в стране было зафиксировано 45 проявлений физической агрессии в отношении журналистов. В семи случаях на сотрудников СМИ нападали полицейские или сотрудники других силовых ведомств.