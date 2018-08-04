В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета, есть жертвы

КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Два легкомоторных самолета столкнулись в румынском уезде Сучава, один из пилотов погиб, сообщает в субботу агентство Agerpres со ссылкой на Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Accident înainte de Suceava Air Show. Un pilot și-a pierdut viața. Demonstrațiile aeriere au fost anulate https://t.co/P0ztWfY8Ap pic.twitter.com/aranojD6yA — Falticeni Online (@falticenionline) 4 августа 2018 г.

"Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе в субботу во время тренировочных полетов в населенном пункте Фрэтэуць Векь уезда Сучава. В результате инцидента один из пилотов погиб", — сказано в сообщении агентства.

По данным ГИЧС, после столкновения оба самолета упали за пределами взлетно-посадочной полосы.

"Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второй пилот был извлечен из кабины самолета, ему оказали первую помочь врачи", — сказали представители ГИЧС Agerpres.

Второго пилота было решено доставить с помощью вертолета в районную больницу города Яссы.