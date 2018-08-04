Под Одессой детскую площадку построили рядом с могилами

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Жителей Одесской области возмутила детская площадка, которую построили рядом со старыми захоронениями.

Житель села Великий Фонтан Дмитрий Андриященко разместил в Facebook фотографию, на которой в метрах от качелей и горки стоят кресты, и поинтересовался, нормально ли такое соседство.

Большинство комментаторов поддержали Андриященко, отметив, что детской площадке не место на фактическом кладбище.

"Рядом с могилами ― смех и игры детей. Это нормально? Что дальше нам ждать от этих деток?" ― написала Наталья Лапердина.

"У кого-то не все в порядке с головой", ― добавила Анна Тертюк.

Другие комментаторы отметили, что ничего ужасного в такой площадке нет, поскольку в городах может быть памятник наподобие Могилы Неизвестному Солдату, возле которого будут играть дети.

"Разве от этого меняется смысл? Развлекаться возле могилы солдата в центре города или развлекаться возле могилы неизвестному человеку где-то вне кладбища?" — поинтересовалась Олена Кобилюк.

Местные власти пока не прокомментировали ситуацию. Как давно была построена детская площадка, не сообщается.