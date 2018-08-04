Делегация США передала главе МИД КНДР ответ Трампа на послание Ким Чен Ына

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Американская делегация на полях форума АСЕАН в Сингапуре передала главе МИД КНДР Ли Ён Хо ответ президента США Дональда Трампа на послание северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня мне выдалась возможность поговорить с моим коллегой, министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на полях АСЕАН. Мы провели недолгую и вежливую беседу. Наша американская делегация также получила возможность передать ответ президента США на письмо лидера КНДР Ким Чен Ына", — написал Помпео в своем Twitter.

I had the chance to speak with my #DPRK counterpart FM Ri Yong Ho @asean today. We had a quick, polite exchange. Our US delegation also had the opportunity to deliver @Potus reply to Chairman Kim’s letter. pic.twitter.com/1DiR6UDj4Q — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 августа 2018 г.

​Ранее сообщалось, что глава МИД КНДР Ли Ён Хо и госсекретарь США Майк Помпео пожали друг другу руки и обменялись репликами во время церемонии фотографирования участников министерских встреч Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и их партнеров по диалогу в Сингапуре.

Южнокорейские журналисты заметили, как спецпредставитель правительства США по КНДР, ныне американский посол на Филиппинах, кореец по происхождению Сон Ким передал Ли Ён Хо какой-то конверт после фотосессии АСЕАН.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США отдельно не проводил встречи на полях форума АСЕАН с главой МИД КНДР.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщала, что президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР 1 августа. Это уже не первое письмо, которое получил Трамп от Ким Чен Ына. Первого июня, еще до исторического саммита в Сингапуре, в Белом доме американский президент провел встречу с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, который передал Трампу письмо от Ким Чен Ына. Президент США тогда не раскрыл его содержания, но назвал послание "теплым и милым".