В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (35)

ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Интенсивность обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки увеличилась, сообщил в субботу журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"За прошедшие сутки интенсивность обстрелов вдоль линии боевого соприкосновения со стороны ВСУ увеличилась", — сказал Безсонов.

Он отметил, что украинские силовики открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Под обстрел попали населенные пункты на горловском, донецком и мариупольском направлениях.