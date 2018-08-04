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МИД насчитал 54 санкционных "наката" США на Россию с 2011 года

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Санкции в отношении России (6845)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. С 2011 года США совершили уже 54 санкционных "наката" на Россию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в связи с американскими санкциями против московского коммерческого банка "Агросоюз".

Местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чем опасны новые санкции США против России
"Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть свое. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", — говорится в комментарии Рябкова, опубликованном на сайте МИД.

По словам замминистра, эти же слова относятся к появившимся в последние дни в США законопроектам, призывающим нарастить санкции против России. Их авторы "ослеплены верой в непоколебимость американской гегемонии в мире", считает дипломат.

"Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится. Эти нелепые "показательные выступления" сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку", — заключил Рябков.

Санкции против "Агросоюза"

Накануне стало известно, что США ввели санкции против российского банка "Агросоюз". Как заявили в американском Минфине, причиной такого решения стало то, что банк заключал сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении КНДР.

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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США обвинили Россию в нарушении резолюции ООН по КНДР
По данным ведомства, у "Агросоюза" и Северной Кореи установлены "длительные отношения". "С 2009 по 2013 год "Агросоюз" проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам. В середине 2013 года "Агросоюз" перевел более 5,5 миллиона долларов от имени Корейского объединенного банка развития, который внесен в санкционный список США и ООН. В 2014 году "Агросоюз" и другие российские банки договорились о переводе средств KUDB", — говорится в комментарии.

Кроме того, утверждают в Минфине, к середине 2016 года "Агросоюз" открыл новые счета для северокорейской компании, провел по ним более восьми миллионов долларов и получил от имени KUDB эквивалент более трех миллионов долларов, а к началу этого года разрешил северокорейской подставной компании вложить на счет почти 2,5 миллиона долларов в рублевом эквиваленте.

После внесения банка в санкционный список все его счета и собственность в США будут заблокированы. 

По данным РИА Рейтинг, на 1 июля "Агросоюз" занимал 202-е место среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 миллиарда рублей. Единственный владелец банка — Андрей Шляховой, свидетельствует размещенная на сайте ЦБ информация, датированная 21 мая 2018 года. "Агросоюз" зарегистрирован в Москве.

Санкции против России

Сейчас действует сразу несколько пакетов антироссийских санкций, введенных США, из-за ситуации вокруг Крыма, конфликта в Донбассе и из-за "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году. 

Вход в Государственную Думу РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Госдуме нашли объяснение новым антироссийским санкциям
Год назад президент Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, а также граждан и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают. В американской администрации заявляли, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров.

В апреле Вашингтон в соответствии с этим законом ввел санкции против семи российских бизнесменов, 17 чиновников и 14 компаний. Все их активы в США подлежат блокировке, американцам запрещается вести с этими компаниями любой бизнес.

При этом в американской администрации заявляли, что эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

Новые и "сокрушительные"

На днях группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла на рассмотрение законопроект под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии", который предусматривает новые санкции. Линдси Грэм, один из авторов документа, назвал эти меры "сокрушительными".

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперт рассказал о перспективах санкционного противостояния России и США
Основанием для них сенаторы считают "продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США", а также ее действия в Сирии и на Украине.

Под санкционный удар должны попасть российские политики, чиновники, бизнесмены и компании, а также все причастные к поддержке "злонамеренных кибердействий России". Документ также предусматривает запреты по сделкам, связанным с новым государственным долгом России. 

Кроме того, сенаторы намерены выяснить, какими активами владеет российский президент Владимир Путин.

Инициатива сенаторов стала своеобразным ответом на встречу Путина и Трампа в Хельсинки, которую американский лидер высоко оценил, заявив о намерении и дальше налаживать отношения с Москвой.

В Госдуме в ответ на инициативу американских сенаторов пообещали зеркальную реакцию, а новые санкции назвали "дубинкой по выбиванию основных игроков с поля".

Введение санкций против России и ответные шаги
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Введение санкций против России и ответные шаги
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