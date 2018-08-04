МИД насчитал 54 санкционных "наката" США на Россию с 2011 года

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. С 2011 года США совершили уже 54 санкционных "наката" на Россию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в связи с американскими санкциями против московского коммерческого банка "Агросоюз".

"Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть свое. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", — говорится в комментарии Рябкова, опубликованном на сайте МИД.

По словам замминистра, эти же слова относятся к появившимся в последние дни в США законопроектам, призывающим нарастить санкции против России. Их авторы "ослеплены верой в непоколебимость американской гегемонии в мире", считает дипломат.

"Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится. Эти нелепые "показательные выступления" сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку", — заключил Рябков.

Санкции против "Агросоюза"

Накануне стало известно, что США ввели санкции против российского банка "Агросоюз". Как заявили в американском Минфине, причиной такого решения стало то, что банк заключал сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении КНДР.

По данным ведомства, у "Агросоюза" и Северной Кореи установлены "длительные отношения". "С 2009 по 2013 год "Агросоюз" проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам. В середине 2013 года "Агросоюз" перевел более 5,5 миллиона долларов от имени Корейского объединенного банка развития, который внесен в санкционный список США и ООН. В 2014 году "Агросоюз" и другие российские банки договорились о переводе средств KUDB", — говорится в комментарии.

Кроме того, утверждают в Минфине, к середине 2016 года "Агросоюз" открыл новые счета для северокорейской компании, провел по ним более восьми миллионов долларов и получил от имени KUDB эквивалент более трех миллионов долларов, а к началу этого года разрешил северокорейской подставной компании вложить на счет почти 2,5 миллиона долларов в рублевом эквиваленте.

После внесения банка в санкционный список все его счета и собственность в США будут заблокированы.

По данным РИА Рейтинг, на 1 июля "Агросоюз" занимал 202-е место среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 миллиарда рублей. Единственный владелец банка — Андрей Шляховой, свидетельствует размещенная на сайте ЦБ информация, датированная 21 мая 2018 года. "Агросоюз" зарегистрирован в Москве.

Санкции против России

Сейчас действует сразу несколько пакетов антироссийских санкций, введенных США, из-за ситуации вокруг Крыма, конфликта в Донбассе и из-за "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году.

Год назад президент Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, а также граждан и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают. В американской администрации заявляли, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров.

В апреле Вашингтон в соответствии с этим законом ввел санкции против семи российских бизнесменов, 17 чиновников и 14 компаний. Все их активы в США подлежат блокировке, американцам запрещается вести с этими компаниями любой бизнес.

При этом в американской администрации заявляли, что эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

Новые и "сокрушительные"

На днях группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла на рассмотрение законопроект под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии", который предусматривает новые санкции. Линдси Грэм, один из авторов документа, назвал эти меры "сокрушительными".

Основанием для них сенаторы считают "продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США", а также ее действия в Сирии и на Украине.

Под санкционный удар должны попасть российские политики, чиновники, бизнесмены и компании, а также все причастные к поддержке "злонамеренных кибердействий России". Документ также предусматривает запреты по сделкам, связанным с новым государственным долгом России.

Кроме того, сенаторы намерены выяснить, какими активами владеет российский президент Владимир Путин.

Инициатива сенаторов стала своеобразным ответом на встречу Путина и Трампа в Хельсинки, которую американский лидер высоко оценил, заявив о намерении и дальше налаживать отношения с Москвой.

В Госдуме в ответ на инициативу американских сенаторов пообещали зеркальную реакцию, а новые санкции назвали "дубинкой по выбиванию основных игроков с поля".