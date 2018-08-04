В Донбассе силовики подорвались на собственной растяжке, сообщили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (35)

ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Двое украинских силовиков пострадали, подорвавшись на растяжке, установленной сослуживцами в Донбассе, сообщил в субботу журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"В районе населенного пункта Старогнатовка (под контролем Киева – ред.) двое военнослужащих ВСУ подорвались на растяжке, оставленной их предшественниками из 93 бригады. В результате чего военнослужащие доставлены в госпиталь с тяжелыми ранениями", — сказал Безсонов.

Он связывает это с отсутствием у украинских силовиков карты минных полей.