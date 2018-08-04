Украинский депутат рассказал, к чему может привести повышение цен на газ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Повышение цен на газ может привести к дефолту на Украине. Такое предположение высказал в эфире Newsone народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.

Он пояснил, что сейчас на Едином казначейском счете осталось менее двух миллиардов гривен и в стране продолжают сокращать различные социальные программы, касающиеся поддержки самых уязвимых категорий.

Поднятие цен на газ, пояснил депутат, повлечет за собой необходимость дополнительных субсидий.

"Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью — секвестр госбюджета, урезание очень многих расходов госбюджета. От этого пострадает очень много людей и семьи еще больше обеднеют", — подчеркнул Павленко, добавив, что в итоге такая ситуация может вызвать дефолт.

Ранее стало известно, что "Нафтогаз" не смог купить газ у украинских частных компаний, поскольку их не заинтересовала предложенная цена.

Газовый вопрос

Одним из наиболее острых вопросов для Украины остается повышение тарифов на газ для населения. Это еще и одно из главных условий Международного валютного фонда для выдачи Киеву очередного транша помощи. С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. За два года мировые цены значительно возросли, однако тарифы так и не пересматривались.

Очередное повышение цен на газ должно было произойти в прошедшем отопительном сезоне, но правительство заверило, что они останутся на прежнем уровне. При этом премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что власти готовят новую формулу по расчету тарифов.

МВФ этот вариант не устраивает. Представители фонда считают, что разница в ценах на газ на украинском рынке провоцирует коррупцию и неэкономичное потребление. Как заявил постоянный представитель фонда на Украине Йост Люнгман, повышение стоимости топлива поможет избежать схем, по которым газ, покупающийся для домохозяйств, перепродается предприятиям по более высокой цене. Кроме того, дешевый газ наиболее выгоден "богатым людям с большими домами", отметил он.

Многие украинские политики не раз предупреждали, что повышение цен на газ чревато социальным взрывом.