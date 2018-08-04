В Херсонской области пьяный военный комиссар задавил семейную пару

КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Пьяный военный комиссар наехал на семейную пару в Херсонской области, от полученных травм молодые люди скончались, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в субботу в Facebook.

По ее данным, авария произошла в пятницу вечером в поселке Чаплинка.

"Установлено, что военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем "ВАЗ-2106" совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения. В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей", — написала Сарган.

Сообщается, что виновник трагедии задержан, проводятся следственные и процессуальные действия.