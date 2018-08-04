ЦХИНВАЛ, 4 авг — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил опасения, что если осетинский народ не объединится, то "получится как с русскими и украинцами".

В интервью РИА Новости он напомнил, что является "абсолютным сторонником вхождения Южной Осетии в состав РФ". "Мы, конечно же, будем в РФ — в этом я не сомневаюсь, потому что я глубоко убежден, что стратегическая цель осетинского народа в целом, определившаяся еще в 1920-х годах, когда нас разделили, заключается в том, что мы хотим быть в одном географическом и политическом пространстве", — сказал Бибилов.

"Если мы этого не сделаем, я очень боюсь, что получится как с русскими и украинцами. Да, они все славяне, один народ, но мы видим, что творится", — указал он.

По его словам, может получиться так, что в долгосрочной перспективе северная и южная часть осетинского народа отдалятся друг от друга.

"Я очень боюсь, что лет через 100-150 мы будем говорить "северные осетины — они вообще не осетины", или они будут говорить "а, южные осетины — они не осетины". Не дай бог, чтобы мы завтра начали говорить, какая часть Осетии выше или ниже… Чтобы этого не было, мы должны развиваться вместе, хотим мы этого или нет. Если этого объединения не будет, то мы получим то, что, к сожалению, получили другие разделенные народы", — заметил Бибилов.

В то же время он подчеркнул, что у Южной Осетии, как у независимого государства, должна быть внешняя политика. "Многие путают мою активность во внешнеполитической сфере и желание войти в состав РФ. Я всегда пытаюсь объяснить: ребята, мы не можем сидеть и ждать, когда мы войдем в состав РФ. Нам надо делать шаги. И шаги, которые мы делаем, абсолютно перспективны для объединения осетинского народа", — заявил Бибилов.

"Если мы сегодня независимое государство, то мы должны продвигать политику в направлении более широкого признания республики, политику по повышению ее узнаваемости", — добавил собеседник агентства.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.

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