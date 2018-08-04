Асад пообещал Бибилову продвигать интересы Цхинвала в арабском мире

ЦХИНВАЛ, 4 авг — РИА Новости. Дамаск будет продвигать интересы Южной Осетии в арабских государствах, а Цхинвал — интересы Сирии в дружественных югоосетинской стороне странах, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

В июле Бибилов посетил Сирию с официальным визитом и встретился с президентом САР Башаром Асадом. Они подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Отвечая на вопрос о том, не изъявил ли Асад желания стать посредником в налаживании связей между Цхинвалом и Тегераном, Бибилов сказал: "Мы заявили (с Асадом — ред.), что будем продвигать интересы друг друга в третьих странах. Сирия — в арабских странах, Южная Осетия, по возможности, в тех странах, с которыми у нас дружеские связи".

"Иран это будет или какое-то арабское государство, или африканское, или латиноамериканское, или еще какое, мы будем это делать", — добавил он.

По его словам, Цхинвал ведет активную работу над налаживанием контактов с другими государствами.

"Такой активности внешнеполитической деятельности не было в течение прошедших десяти лет. И, конечно, мы будем дальше продолжать эту политику", — сказал Бибилов.

"Мы должны искать и находить тех друзей, которые нас понимают, и их становится все больше и больше. Ведь мы видим, что кулуарно все говорят, что Россия не нападала на Грузию, что Грузия напала на Южную Осетию, что РФ спасла Южную Осетию. Если говорят в кулуарах, значит, скоро начнут говорить открыто", — отметил югоосетинский президент.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Читайте полный текст интервью >>