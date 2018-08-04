В ДНР заявили, что из-за обстрела в селе в Донбассе сгорели два дома

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (33)

ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Два дома и четыре хозпостройки сгорели в результате обстрела со стороны украинских силовиков в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике селе Крутя Балка, сообщили в субботу в МЧС ДНР.

"В 10.33 (совпадает с мск) 3 августа, село Крутая Балка, улица Широкая, частные домовладения – пожар вследствие попадания взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, в результате обстрела сгорели два частных дома, четыре хозпостройки, поврежден гараж. Кроме того, на западе Донецка поврежден частный дом.