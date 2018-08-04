Глава МИД КНР обвинил США в милитаризации Южно-Китайского моря

ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. США дислоцировали в районе Южно-Китайского моря огромный объем стратегического вооружения, угрожая и оказывая военное давление на Китай и другие страны региона, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И.

"Некоторые нерегиональные страны, главным образом США, дислоцировали в регионе огромное количество стратегического вооружения, особенно в Южно-Китайском море, демонстрируя свою военную мощь, оказывая давление и создавая угрозы безопасности странам регионам, в том числе и Китаю", — заявил Ван И на пресс-конференции на полях мероприятий по линии АСЕАН, проходящих в Сингапуре.

Китайский министр подчеркнул, что подобное постоянное военное давление, требует от стран региона, в том числе и от Китая, принятия мер по самозащите и установления инфраструктуры оборонительного характера.

"Тем не менее на эти действия повесили ярлык попытки милитаризации. Я думаю, что любой человек, понимающий базовые факты, никогда не согласится с таким выводом", — заключил китайский министр.

У Китая и ряда стран региона, в том числе Японии, Вьетнама и Филиппин, есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР в целях расширения своих территориальных вод сооружает искусственные насыпные острова и превращает их в военные объекты. Пекин отвергает эти обвинения.