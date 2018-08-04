Полицейская погоня со смертельным исходом попала на видео

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Полицейская погоня в городе Брэдфорд в Великобритании привела к четырем жертвам. Соответствующее видео с дорожной камеры было опубликовано в YouTube.

Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на полицию, автомобиль BMW на скорости около 150 километров в час пытался уйти от полицейских. На одном из поворотов водитель не справился с управлением, и автомобиль на полном ходу врезался в дерево.

Отмечается, что в салоне машины находились четыре человека, все они погибли в результате столкновения.