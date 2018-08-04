Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудили санкции против КНДР

ТОКИО, 4 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва провела в субботу неофициальную встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Сингапуре на полях министерских мероприятий АСЕАН, передает информационное агентство Ренхап.

Поскольку встреча носила неофициальный характер, сообщений правительства Южной Кореи на этот раз не поступало.

По данным агентства, Кан Гён Хва и Помпео, который в последнее время часто наведывается в Пхеньян, обсудили вопросы диалога с КНДР по денуклеаризации и обеспечению мира на Корейском полуострове.

Главы внешнеполитических ведомств США и Южной Кореи подтвердили, что санкции против КНДР должны действовать до тех пор, пока не будет предпринято реальных мер Северной Кореей по отказу от ядерной программы. В то же время отмечается, что стороны обсудили необходимость избежания санкций для некоторых проектов межкорейского обмена.

С начала этого года наметились обнадеживающие перспективы нормализации ситуации на Корейском полуострове после двух встреч на высшем уровне между КНДР и Южной Кореей, а также между США и КНДР, в связи с обещанием Пхеньяна прекратить развитие ядерной и ракетной программ. Япония также выразила готовность к диалогу с Северной Кореей.

АСЕАН региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Россия с 1990-х годов развивает диалоговое сотрудничество с АСЕАН, участвуя в саммитах организации. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 стран, в том числе РФ и США.