На Украине рассказали про "страшный сценарий Путина"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. С приближением выборов президента и Верховной рады Россия будет использовать все больше ресурсов для получения политического и экономического контроля над Украиной. Об этом в интервью изданию Fakty.ua рассказал военный эксперт Алексей Арестович.
"Сейчас очень многие хотят снять Порошенко. Могу сказать совершенно точно: другие кандидаты, кроме Порошенко, — это Россия, к сожалению. Если победит кто-то, кроме Порошенко, то начнут продвигаться тезисы о развязывании войны на Донбассе "режимом" Порошенко, будут примирять Украину с Россией. В итоге Путин получит Украину тепленькой через год-два. При реализации такого сценария нашу страну сделают максимально зависимой от РФ: заставят покупать газ, нефть, российское оружие. Таким образом, Украина потеряет свою независимость", — сказал Арестович.
"Положение страшное: Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно юг", — считает он.
"С сентября все начнется. Люди вернутся из отпусков — и как пойдет. Горячими точками дестабилизации могут стать Херсон, Бердянск, Мариуполь. Мы уже сейчас видим: там активистку — борца с сепаратистами — облили кислотой, в Киеве небольшой конфликт заканчивается стрельбой. Народ сорвался с цепи", — заявил эксперт.
"Бои на Донбассе будут продолжаться. Но на первый план выйдут пророссийские политики. Они будут нагнетать ситуацию, обвиняя во всем украинские власти, и говорить: "Украина нам не враг. Посмотрите на Усика — с ним же все хорошо". Будет раскручиваться так называемый "кейс Усика", — цитирует издание эксперта.
По его мнению, единственным шансом, который позволит Украине "выжить" и сохранить проевропейский путь развития, является сохранение президентского кресла за Порошенко, а во всех других случаях Украина станет "слабым соседом, который не может без связи с Россией".