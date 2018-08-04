Помпео и Ван И обсудили денуклеаризацию КНДР

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и его китайский коллега Ван И на полях встреч глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре обсудили денуклеризацию в Северной Корее и ситуацию в Южно-Китайском море, говорится в сообщении представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.
Стороны "также обсудили другие приоритеты в двусторонних взаимоотношениях, например, обеспокоенность США в отношении продолжающейся милитаризации Китая в Южно-Китайском море".
АСЕАН — региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 стран, в том числе РФ и США.