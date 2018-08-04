В США сняли документальный фильм о "влиянии Путина на Трампа"

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018. Архивное фото

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В США 31 августа выйдет в прокат документальный фильм "Активные мероприятия", в котором, как заявляется, будет раскрыта многолетняя связь президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет издание Variety.

Отмечается, что в фильме также будет рассказано о фактах вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, которое приписывается России.

По словам режиссера фильма Джека Брайана, Трамп был "марионеткой" Путина на протяжении нескольких десятилетий. Он уверен, что российский лидер уже 30 лет ведет тайную политическую войну с помощью кибератак, пропаганды и коррупции.

В новый фильм вошли отрывки интервью с сенатором Джоном Маккейном, соперницей Трампа на выборах президент США Хиллари Клинтон, бывшим послом США в России Майклом Макфолом, а также другими политиками и представителями американских спецслужб.

"Когда мы начинали снимать фильм, то думали, что найдем скандальные факты о Путине и Трампе, а в итоге обнаружили крупнейшую за 100 лет угрозу американской демократии", — приводит слова Брайана издание.