ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Предстоящий визит сенатора-республиканца Рэнда Пола в Москву может способствовать нормализации атмосферы в двусторонних отношениях, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Инга Юмашева.

Ранее сообщалось, что американский сенатор проведет в понедельник в Москве встречи с представителями Госдумы, Совета Федерации и МИДа.

"Мы всегда приветствуем желание американских законодателей приехать в Москву. Расцениваем это как жест доброй воли. Тем более что сенатор Пол использует для этого время своего небольшого отпуска. Рассчитываем, что предстоящие встречи сенатора в Госдуме, Совете Федерации и МИДе станут источником конструктивных идей и возобновлением широкого взаимоуважительного диалога", — заявила РИА Новости Юмашева, которая находится с визитом в Вашингтоне.

"По возвращению в Вашингтон сенатор Пол сможет объективно свидетельствовать о потенциале российско-американского сотрудничества, отвечающего насущным интересам простых граждан по обе стороны океана. И может тогда антироссийская риторика, которую я слышу сейчас, находясь в американской столице, ослабнет и громче зазвучат суждения здравого смысла", — добавила депутат.

Как сообщил в пятницу глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, на встрече с Полом депутаты рассчитывают обсудить все ключевые вопросы международной повестки и двустороннего взаимодействия, включая активизацию межпарламентского диалога РФ-США.

Кроме того, российская сторона намерена поднять "вопросы разоружения, необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как основы режима нераспространения и продления СНВ-3, а также проблемы межкорейского урегулирования, ситуации в Сирии и вокруг Ирана".

Слуцкий также отметил, что российские парламентарии рассчитывают на интересный и конструктивный разговор с сенатором, учитывая, что он является известным противником политики давления, проводимой администрацией США.

Визит Пола пройдет на фоне яркого проявления такой "политики давления": в четверг группа американских сенаторов внесла в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против госдолга РФ. Проект также предусматривает новые санкции к российским политикам и бизнесменам.

Юмашева находится с визитом в США, где ранее на этой неделе приняла участие в конференции в Калифорнии по проблемам ядерного нераспространения и разоружения. На полях конференции она провела встречу с членом комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США Джимми Панеттой. Позднее в Вашингтоне российский депутат встретилась с сенатором-республиканцем Роном Джонсоном.