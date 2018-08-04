На Украине рассказали о плачевном состоянии украинской армии

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne рассказал о бедственной ситуации, сложившейся в украинской армии.

По его словам, материально-техническое обеспечение войск настолько плачевное, что офицеры и солдаты вынуждены покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.

"Мне звонят и рассказывают, мне дают денежное обеспечение, но стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет — покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы. Офицер, который отвечает за жизнь, за обеспечение своей части или подразделения, обязан заботиться о солдатах, и когда государство не дает, то они вынуждены тратить свои деньги", — рассказал Гриценко.

Кроме того, он заявил, что в украинской армии отсутствует квалифицированный командующий состав, из-за чего многие военнослужащие подают рапорты об увольнении.

"Дубизм" тогда, когда не ставят нормально задания. По моим данным, целое подразделение ООС, которое прошло аттестацию партнеров НАТО, написали рапорты об увольнении не из-за денежного обеспечения, а из-за того, что некому нормально поставить задание", — отметил Гриценко.

Помимо этого, он затронул тему коррупции в рядах украинской армии.

"Офицеры написали, что в Калиновке (Винницкая область) приводился отбор на миротворческую миссию в Конго. Те, кто получил двойки или тройки по физподготовке и стрельбе, но заплатили взятку, они поедут, а нормальные офицеры нет", — добавил бывший глава Минобороны.