На Украине рассказали о плачевном состоянии украинской армии

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne рассказал о бедственной ситуации, сложившейся в украинской армии.
"Мне звонят и рассказывают, мне дают денежное обеспечение, но стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет — покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы. Офицер, который отвечает за жизнь, за обеспечение своей части или подразделения, обязан заботиться о солдатах, и когда государство не дает, то они вынуждены тратить свои деньги", — рассказал Гриценко.
Кроме того, он заявил, что в украинской армии отсутствует квалифицированный командующий состав, из-за чего многие военнослужащие подают рапорты об увольнении.
Помимо этого, он затронул тему коррупции в рядах украинской армии.
"Офицеры написали, что в Калиновке (Винницкая область) приводился отбор на миротворческую миссию в Конго. Те, кто получил двойки или тройки по физподготовке и стрельбе, но заплатили взятку, они поедут, а нормальные офицеры нет", — добавил бывший глава Минобороны.