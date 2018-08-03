В США одобрили продажу Латвии четырех военных вертолетов

ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажи Латвии четырех многоцелевых военных вертолетов UH-60M Black Hawk ("Черный ястреб") и сопутствующего оборудования на 200 миллионов долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, которое входит в систему Пентагона.

"Эта предлагаемая продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность союзника по НАТО… Продажа этих вертолетов UH-60 Латвии значительно увеличит ее возможности по обеспечению переброски войск, безопасности границ, антитеррористической деятельности, медицинской эвакуации, поиску и спасению, снабжению и боевому обеспечению в любую погоду", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Латвия намерена использовать эти вертолеты для "модернизации своих вооруженных сил и расширения существующей армейской архитектуры для обеспечения многонациональной миссии (НАТО) в регионе".

"Предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе", — утверждают в агентстве.

Вертолет UH-60M Black Hawk выпускается в США с 2008 года. Машина имеет на вооружении ракеты и пулеметы, может брать на борт до 11 военнослужащих.