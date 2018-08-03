Число пострадавших в стычках на границе Газы выросло до 220 человек

ГАЗА, 3 авг — РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, возросло до 220 человек, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Сегодня на восточных границах анклава погиб 25-летний палестинец и еще 220 человек получили ранения различной степени тяжести", — сообщил аль-Кидра. По подсчетам медиков, молодой человек стал 156-м погибшим участником "марша возвращения", который продолжается на границах сектора Газа с 30 марта.
Израильские военные говорят, что в акциях протеста принимают участие порядка восьми тысяч палестинцев, которые пытаются повредить пограничные заграждения. Армия в ответ применяет спецсредства и огнестрельное оружие, сказано в сводке.