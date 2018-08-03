В США неизвестные пытались подать в суд документы от имени защиты Бутиной

ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Неизвестные пытались подать в суд в США документы от имени защиты россиянки Марии Бутиной с требованием снять все обвинения, сообщил в пятницу РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.

"Это были не мы. Кто-то пытается вмешаться", — сказал он, комментируя сообщения о том, что канцелярия суда не приняла документы с таким требованием, якобы поданные Марией Бутиной.

По словам Дрисколла, бывает, что "всякие безумцы подают документы при громких делах".

Ранее агентство Блумберг сообщило, что документы были поданы в федеральный суд в Вашингтоне, однако не были приняты из-за технических недостатков в них.

В чем обвиняют Бутину

Проживающую в Вашингтоне Бутину задержали 15 июля. Ее обвинили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве.

Согласно обвинительному заключению, с 2015-го и по меньшей мере до февраля 2017 года она работала "по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом российского парламента, а затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке России" и находится под санкциями. По данным Минюста, Бутина хотела "использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику", "налаживать неофициальные контакты" и "проникать в организации, действующие в политике США", чтобы продвигать интересы России, говорится в документе суда.

Позже обвинение расширили, дополнив его статьей о собственно работе иностранным агентом, что увеличивает тяжесть обвинений и возможный срок заключения.