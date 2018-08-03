Следователи обвинили бывшего вице-премьера Армении в давлении на судью КС

ЕРЕВАН, 3 авг – РИА Новости. Специальная следственная служба Армении предъявила в пятницу обвинение бывшему вице-премьеру, экс-секретарю Совбеза Армену Геворкяну в оказании давления на судью Конституционного суда, обвиняемому грозит шесть лет лишения свободы, сообщил глава ведомства Сасун Хачатрян.

"Если вы помните, была публикация в WikiLeaks о том, что Армен Геворкян оказывал давление на судью КС Валерия Погосяна во время рассмотрения жалобы соперников Сержа Саргсяна на итоги выборов (президентских выборов 2008 года — ред.). Мы проверили эту публикацию и выяснилось, что она обоснованна", — заявил Хачатрян.

По его словам, согласно данным WikiLeaks, Погосян пожаловался в американское посольство, заявив, на него оказывают давление через его брата. "Мы выяснили, что Геворкян действительно с еще одним должностным лицом пытался оказать давление на Погосяна, скорее всего успешно, так как тот не принял участие в вынесении решения", — заявил глава ведомства.

Он добавил, что Геворкян обвиняется в препятствовании осуществлению правосудия и ему грозит шесть лет лишения свободы. "С Геворкяна взята подписка о невыезде", — отметил Хачатрян.

Глава Специальной следственной службы сообщил, что по данному факту в пятницу было возбуждено уголовное дело.

Геворкян в разные годы занимал должности помощника премьера и президента Армении, руководителя администрации главы государства, секретаря Совета национальной безопасности. С 2008 по 2014 годы был вице-премьером страны. В 2008 возглавлял администрацию президента Роберта Кочаряна. Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.