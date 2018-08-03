США обвинили Россию в нарушении резолюции ООН по КНДР

ООН, 3 авг — РИА Новости. Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли обвинила Россию в нарушении резолюции ООН в отношении КНДР из-за приема на работу ее граждан.
"Достоверные сообщения о том, что Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о работающих за рубежом корейцах, серьезно беспокоят", — говорится в заявлении постпреда на сайте миссии.
Хейли особо отмечает, что "подобные сообщения особенно беспокоят в связи с тем, что месяц назад Россия отказалась признать нарушения Северной Кореей в перегонке нефти и заблокировала запрос Соединенных Штатов о применении санкций и прекращении этого процесса".
"Пока мы не увидим окончательную, полностью подтвержденную денуклеаризацию Северной Кореи, о смягчении санкций не может быть и речи", — продолжила Хейли.
"Языком все горазды, Россия не может поддерживать санкции своими словами в Совете Безопасности только для того, чтобы нарушать их действия", — закончила свое заявление американский постпред.
Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничивают экспортные и импортные возможности Пхеньяна и предписывают всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года".
Посол РФ в Пхеньяне Александ Мацегора заявлял РИА Новости, что число северокорейских рабочих в России сократилось в два раза, все они покинут страну до конца ноября 2019 года, как того требует резолюция СБ ООН.