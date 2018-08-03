США обвинили Россию в нарушении резолюции ООН по КНДР

ООН, 3 авг — РИА Новости. Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли обвинила Россию в нарушении резолюции ООН в отношении КНДР из-за приема на работу ее граждан.

Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на данные МВД России сообщила, что более десяти тысяч северокорейских рабочих зарегистрировались в России после принятия резолюции СБ ООН.

"Достоверные сообщения о том, что Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о работающих за рубежом корейцах, серьезно беспокоят", — говорится в заявлении постпреда на сайте миссии.

Хейли особо отмечает, что "подобные сообщения особенно беспокоят в связи с тем, что месяц назад Россия отказалась признать нарушения Северной Кореей в перегонке нефти и заблокировала запрос Соединенных Штатов о применении санкций и прекращении этого процесса".

"Пока мы не увидим окончательную, полностью подтвержденную денуклеаризацию Северной Кореи, о смягчении санкций не может быть и речи", — продолжила Хейли.

"Языком все горазды, Россия не может поддерживать санкции своими словами в Совете Безопасности только для того, чтобы нарушать их действия", — закончила свое заявление американский постпред.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не нарушала резолюции Совета Безопасности ООН, так как МВД РФ ведет работу по выдаче разрешений на работу в стране гражданам КНДР по тем договоренностям, которые были заключены до принятия резолюции.

Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничивают экспортные и импортные возможности Пхеньяна и предписывают всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года".

Посол РФ в Пхеньяне Александ Мацегора заявлял РИА Новости, что число северокорейских рабочих в России сократилось в два раза, все они покинут страну до конца ноября 2019 года, как того требует резолюция СБ ООН.