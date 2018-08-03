Россия призвала Британию внести ясность по инциденту в Эймсбери

ЛОНДОН, 3 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Посольство России в Великобритании увидело противоречие между действиями полиции и заявлениями медиков относительно безопасности для населения в связи с инцидентом в Эймсбери и призывает британские власти внести ясность в ситуацию, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь российской дипмисии.

Сомнения в соответствии заявлений действительности появились у российских дипломатов после того, как в СМИ появилась информация, что полиция проверяет вертолет скорой помощи, которым пользовались медики в рамках операции по инциденту в Эймсбери. Также полиция в четверг заявила, что продолжает поиски отравляющегося вещества и в парке в Солсбери, где незадолго до отравления побывали отравившиеся Дон Стерджес и Чарли Роули.

Однако ранее медики заявляли, что опасности для здоровья жителей городов Солсбери и Эймсбери не существует. "С одной стороны, органы здравоохранения Англии неоднократно заявляли о том, что риск заражения для населения остается низким, с другой, полиция нарастила поиски отравляющего вещества даже в тех местах, где жертвы так называемого "новичка" никогда не находились. В частности, СМИ сообщали о том, что полиция в качестве меры предосторожности начала проверку медицинского вертолета и вертолетной базы, использовавшихся врачами, принимавшими участие в реакции скорой помощи на инцидент в Эймсбери", — констатируют в посольстве РФ.

С учетом того, что Стерджес и Роули в этом вертолете никогда не находились, у российских дипломатов возник вопрос — зачем проводить такую проверку, спустя месяц после отравления и лишний раз пугать местных жителей.

"Противоречия между заявлениями органов здравоохранения и действиями полиции становятся все более очевидными. Это не только еще больше затуманивает ситуацию вокруг инцидентов, но и усложняет жизнь местному населению, которое продолжают пугать "новичком", а заодно и Россией. Пора бы властям внести полную ясность в происходящее в Уилтшире, руководствуясь не мнимой "российской угрозой", а заботой об интересах жителей", — заявил пресс-секретарь посольства РФ.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.