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В мире

МИД назвал причину нападения на российских журналистов в ЦАР

Сюжет:
Убийство российских журналистов в ЦАР (122)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в МосквеЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. По предварительным данным, на погибших в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов напали с целью ограбления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий был размещен в официальном твиттере ведомства.

Военный в Центральноафриканской республике. Архивное фото
© REUTERS / Baz Ratner/File Photo
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал
"Было выяснено, что по неизвестным причинам россияне не обратились за каким-либо содействием, за получением журналистской аккредитации в местные соответствующие органы", — отметила Захарова.

В МИД также сообщили, что погибшие не надели бронежилеты для журналистов, по которым их можно было идентифицировать как сотрудников СМИ.

Тридцатого июля в ЦАР погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Журналисты снимали в республике документальное кино по поручению Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. В ЦУР рассказали, что погибшие снимали в республике документальное кино. В последний раз они выходили на связь в воскресенье.

Что известно

Первые сообщения об обнаружении в Африке тел троих человек стали поступать во второй половине вторника. СМИ предполагали, что погибшие являлись журналистами, так как имели при себе пресс-карты.

Военные в Центральноафриканской республике
© AFP 2018 / Florent Vergnes
"Сложно представить такое в XXI веке ". Жизнь в ЦАР глазами русских
Позже информированный источник сообщил, что у погибших были с собой просроченные удостоверения различных СМИ. В МИД установили, что журналисты оформили поездку в ЦАР как туристическую.

По словам местного чиновника, на журналистов напали около десяти человек. Преступники не говорили ни на французском, ни на санго. По некоторым данным, они изъяснялись на арабском.

СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство", а миссия ООН выделила специалистов для содействия расследованию.

Глава МИД Сергей Лавров взял ситуацию под личный контроль. В министерстве пообещали приложить все усилия для выяснения деталей инцидента.

Центральноафриканские СМИ также сообщали, что погибшие были задержаны полицией на следующий день после прибытия в Банги из-за конфликта с местными жителями, их паспорта конфисковали. На следующий день журналистов отпустили.

Обстановка в ЦАР

Блогер Илья Варламов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Блогер Варламов рассказал о поездке в ЦАР
Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, который десятилетие руководил страной. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".

По данным ООН, за время конфликта около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи.

Ранее МИД предупреждали россиян о небезопасной обстановке в ЦАР и рекомендовал воздержаться от поездок в неблагополучный регион.

По версии Global Peace Index 2018 — рейтинга оценки "миролюбия" в странах мира, ЦАР занимает 155-ю строчку из 163. Ниже идут Сомали, Судан, Ирак, на последнем месте — Сирия.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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bjbkibs
Нашли место для поездки, наверное немало им за репортаж посулили.... Хотя я не знаю, сколько нужно человеку заплатить, если он не конченый идиот, чтобы в такое пекло сунуться.
21:50
03.08.2018
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89089622070
Снимали фильм про чвк Вагнер
21:38
03.08.2018
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bjbkibs
89089622070, Ну и что?
21:47
03.08.2018
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