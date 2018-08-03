МИД назвал причину нападения на российских журналистов в ЦАР

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. По предварительным данным, на погибших в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов напали с целью ограбления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий был размещен в официальном твиттере ведомства.

"Было выяснено, что по неизвестным причинам россияне не обратились за каким-либо содействием, за получением журналистской аккредитации в местные соответствующие органы", — отметила Захарова.

В МИД также сообщили, что погибшие не надели бронежилеты для журналистов, по которым их можно было идентифицировать как сотрудников СМИ.

Тридцатого июля в ЦАР погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Журналисты снимали в республике документальное кино по поручению Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. В ЦУР рассказали, что погибшие снимали в республике документальное кино. В последний раз они выходили на связь в воскресенье.

Что известно

Первые сообщения об обнаружении в Африке тел троих человек стали поступать во второй половине вторника. СМИ предполагали, что погибшие являлись журналистами, так как имели при себе пресс-карты.

Позже информированный источник сообщил, что у погибших были с собой просроченные удостоверения различных СМИ. В МИД установили, что журналисты оформили поездку в ЦАР как туристическую.

По словам местного чиновника, на журналистов напали около десяти человек. Преступники не говорили ни на французском, ни на санго. По некоторым данным, они изъяснялись на арабском.

СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство", а миссия ООН выделила специалистов для содействия расследованию.

Глава МИД Сергей Лавров взял ситуацию под личный контроль. В министерстве пообещали приложить все усилия для выяснения деталей инцидента.

Центральноафриканские СМИ также сообщали, что погибшие были задержаны полицией на следующий день после прибытия в Банги из-за конфликта с местными жителями, их паспорта конфисковали. На следующий день журналистов отпустили.

Обстановка в ЦАР

Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, который десятилетие руководил страной. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".

По данным ООН, за время конфликта около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи.

Ранее МИД предупреждали россиян о небезопасной обстановке в ЦАР и рекомендовал воздержаться от поездок в неблагополучный регион.

По версии Global Peace Index 2018 — рейтинга оценки "миролюбия" в странах мира, ЦАР занимает 155-ю строчку из 163. Ниже идут Сомали, Судан, Ирак, на последнем месте — Сирия.