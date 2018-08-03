Пассажир упавшего самолета подал в суд на Aeromexico, сообщили СМИ

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Один из пассажиров рейса авиакомпании Aeromexico, самолет которой потерпел аварию при взлете из аэропорта Дуранго во вторник, подал на перевозчика в суд, сообщает портал Excelsior.

Профессор мексиканского происхождения Нестор Мартинес, проживающий в Чикаго, направил свое обращение в суд округа Кук в США, сообщает портал. По мнению пассажира, авиаперевозчик халатно отнесся к ситуации, допустив взлет самолета в разгар бури. Теперь Мартинес надеется получить с компании денежную компенсацию, размер которой пока не оглашен.

На борту самолета Embraer 190 находились 97 взрослых пассажиров, двое детей и четыре члена экипажа. Самолет не смог набрать высоту, опустился на ВПП, выехал за ее пределы и загорелся, однако погибших в инциденте не было. После инцидента госпитализированными остаются 17 человек, состояние четверых их них стабильное, но вызывает опасения, сообщил ранее министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса.