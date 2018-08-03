На границе Газы в стычках с израильскими военными погиб палестинец

ГАЗА, 3 авг — РИА Новости. Один палестинец погиб, 120 ранены в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Выступления с участием тысяч жителей сектора Газа продолжают четырехмесячную череду протестных акций под общим названием "Великий марш возвращения".

"На востоке города Газа погиб 25-летний палестинец, 120 получили различные ранения", — сказал собеседник агентства.

По подсчетам медиков, молодой человек стал 156-м погибшим участником "марша возвращения", который продолжается на границах сектора Газа с 30 марта.

Израильские военные говорят, что в акциях протеста принимают участие порядка восьми тысяч палестинцев, которые пытаются повредить пограничные заграждения. Армия в ответ применяет спецсредства и огнестрельное оружие, сказано в сводке.