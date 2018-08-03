В Китае в результате наводнений погибли 20 человек

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Двадцать человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, более 5,5 тысячи местных жителей эвакуированы в безопасные места, сообщают местные власти.
В связи с чрезвычайной ситуацией местные власти и спасательные службы организовали необходимые спасательные и профилактические работы, был создан командный пункт по организации мер, необходимых для борьбы со стихийным бедствием и устранением опасности.
Свыше 3 тысяч человек, включая местных жителей, полицию, медиков, спасателей, принимают участие в поисково-спасательных работах, в мероприятиях по перемещению лиц, подвергающихся опасности, в доставке продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.