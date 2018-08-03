Трамп намерен продолжить давление на КНР, сообщил советник

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжит оказывать давление на Китай, чтобы добиться торговых уступок, заявил советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу, призвав также не недооценивать решимость американского президента, пишет агентство Блумберг.

"Мы много раз говорили: никаких пошлин, никаких тарифных ограничений, никаких субсидий. Мы хотим видеть торговые реформы. Но Китай не делает этого. Их экономика слабая, их валюта слабая, люди уезжают из страны. Не недооценивайте решимость президента Трампа довести дело до конца", — сказал Кудлоу в интервью Блумберг ТВ.

Министерство коммерции КНР в пятницу сообщило, что Китай готов в случае введения новых ввозных пошлин на его товары со стороны США ввести повышенные ввозные пошлины в размере 25%, 20%, 10% и 5% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом поставок около 60 миллиардов долларов.

Заявление минкоммерции Китая последовало за сообщениями о том, что в среду Белый дом подтвердил, что планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сказал, что это обусловлено недобросовестной торговлей со стороны КНР и нежеланием Пекина идти навстречу в торговых переговорах.

Кудлоу также заявил, что между американскими и китайскими чиновниками "едва ли состоялся разговор" в прошлом месяце, но есть "некоторый намек", что китайцы захотят вести переговоры.