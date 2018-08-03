Израильский танк атаковал пост боевиков в ответ на попытку прорыва из Газы

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (345)

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 авг — РИА Новости. Израильский танк обстрелял позиции боевиков в секторе Газа в ответ на нарушение границы группой палестинцев в ходе очередной серии массовых протестов, сообщила армейская пресс-служба.

По подсчетам военных, в приграничной зоне собралось порядка восьми тысяч жителей анклава, участвующих в "Великом марше возвращения" — череде протестных акций, которые проводятся не реже каждой пятницы четыре месяца подряд.

"Группа подозреваемых проникла в Израиль из южной части сектора Газа, швыряла зажигательные бомбы и взрывные устройства в районе пограничного забора, а затем вернулась обратно. В ответ танк Армии обороны Израиля атаковал военный пост ХАМАС", — сказано в армейской сводке.

Ответственность за любые атаки с территории анклава израильтяне традиционно возлагают на правящее там движение ХАМАС.

Протесты, по данным военных, идут на пяти участках границы. В ответ на агрессивные действия палестинцев армия использует спецсредства и огнестрельное оружие, сказано в пресс-релизе.

Информации о потерях со стороны палестинцев пока не поступало. С начала "Великого марша возвращения" в столкновениях с израильтянами погибли свыше 150 жителей сектора Газа.