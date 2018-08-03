Египтянин пытался вплавь добраться из России в Эстонию

ТАЛЛИН, 3 авг — РИА Новости. Эстонские пограничники в пятницу задержали на реке Нарва иностранца, назвавшегося гражданином Египта, который вплавь незаконно пересек российско-эстонскую границу, сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны балтийской республики.

"Прибывшие к месту инцидента на катере пограничники вытащили из воды тонущего мужчину и доставили его в город Нарва-Йыэсуу. Медицинская помощь ему не потребовалась. У мужчины не было при себе никаких документов, но он немного владел русским языком и утверждал, что является гражданином Египта", — говорится в сообщении.

В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы и оформлено предписание покинуть Эстонию. Нарушителя передали российским пограничникам.