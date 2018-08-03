В Польше военный избил двух американских солдат

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Суд Щецина на три месяца арестовал польского солдата, избившего двух американских военнослужащих, сообщает издание Wprost.

Драка произошла 22 июля возле одного из баров в городе Злоценец. Как отмечается в статье, один из пострадавших до сих пор находится в больнице. Другой вернулся в расположение своей части после оказания медицинской помощи.

Причины конфликта между солдатами пока неизвестны.

В прокуратуре заявили, что польскому военнослужащему грозит до восьми лет лишения свободы за "нанесение серьезного вреда здоровью одного из потерпевших".