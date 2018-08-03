В Турции приговорили к пожизненному девятерых обвиняемых в теракте в Анкаре

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Суд в Турции приговорил к пожизненному заключению девять человек по делу о взрыве в Анкаре в 2015 году, унесшем жизни более 100 человек, сообщает агентство Anadolu.

Десятого октября 2015 года в результате взрывов, устроенных двумя террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала Анкары, погибли 102 участника митинга против всплеска насилия на юго-востоке страны, где с июля 2015 года возобновился конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. По заявлению столичной прокуратуры, теракт был организован турецкой ячейкой террористической группировки "Исламское государство"*. Ранее сообщалось, что подозреваемыми в совершении теракта являются 36 человек.

"Девяти обвиняемым в совершении теракта у вокзала Анкары, в котором погибли более 100 человек, было вынесено по 101 пожизненному сроку", — сообщается в Twitter агентства.

*Запрещённая в России террористическая организация