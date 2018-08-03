Суд окончательно отклонил иск сына Януковича к Нацбанку Украины

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Верховный суд окончательно отказал сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру во взыскании 60,5 миллиона долларов с украинского Нацбанка убытков из-за закрытия "Всеукраинского банка развития", собственником которого он является, сообщила в пятницу пресс-служба украинского регулятора.

Александр Янукович является владельцем 100% акций "Всеукраинского банка развития". Нацбанк осенью 2014 года признал этот банк неплатежеспособным, объяснив это тем, что в отношении акционера финучреждения применены санкции в виде замораживания активов со стороны Евросоюза. Александр Янукович в августе 2017 года подал иск к Нацбанку Украины о возмещении ему 60,5 миллион долларов из-за закрытия его банка. Печерский районный суд Киева в ноябре прошлого года отказал сыну Януковича во взыскании этой суммы с Нацбанка.

"Верховный Суд Украины подтвердил выводы судов предыдущих инстанций относительно безосновательности исковых требований Александра Януковича как акционера ПАО "Всеукраинский банк развития" в Национальный банк о возмещении убытков", — цитирует Нацбанк решение Верховного суда от 20 июня.

Постановление Верховного суда оставило кассационную жалобу Януковича Александра без удовлетворения, а постановление Апелляционного суда Киева от 6 марта 2018 и решение Печерского районного суда Киева от 14 ноября 2017 без изменений.

"Всеукраинский банк развития" работал на рынке Украины с 2009 года и входил в состав группы компаний "МАКО", собственником которой является Александр Янукович.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Виктора Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.