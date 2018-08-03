Пушилин объяснил, почему патруль миссии ОБСЕ не пустили в Новоазовск

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг из соображений безопасности не смог попасть в подконтрольные самопровозглашенной Донецкой народной республике Новоазовск и Седово, поскольку посещение этих населенных пунктов не было согласовано, сообщил в пятницу полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

Ранее пресс-служба СММ ОБСЕ заявила, что патруль миссии не пустили в Новоазовск.

Полпред ДНР сообщил, что предупреждал о сложной ситуации в этом районе и угрозе диверсий и провокаций. По словам Пушилина, 2 августа с заместителем главы миссии ОБСЕ обсуждался вопрос посещения юга ДНР, в частности населенных пунктов Коминтерново и Саханки.

"Несмотря на то, что ранее от СММ ОБСЕ поступил запрос на содействие безопасной работе и доступу в населенные пункты Коминтерново и Саханку для общения с мирными гражданами, которые живут у линии соприкосновения, сегодня Александр Хуг самостоятельно изменил маршрут и пытался в сопровождении патрулей СММ ОБСЕ проехать в Новоазовск и Седово", — цитирует Пушилина его пресс-служба.

По его словам, в ДНР огорчены тем, что Хуг "передумал посещать находящиеся непосредственно у линии соприкосновения населенные пункты Коминтерново и Саханка и общаться с мирными жителями, которые регулярно страдают от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины". "В те районы, где безопасность с нашей стороны может быть гарантирована, СММ ОБСЕ всегда допускается. В этой связи силами МВД ДНР на регулярной основе проводятся антидиверсионные мероприятия в этих населенных пунктах и их окрестностях. Поэтому Александру Хугу был предложен новый безопасный маршрут", — отметил Пушилин.

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