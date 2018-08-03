В МИД назвали возможную причину нападения на журналистов в ЦАР

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российских журналистов в Центральноафриканской Республике убили при попытке оказать сопротивление. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"По предварительным данным правоохранительных органов, россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты", — приводятся слова Захаровой на странице МИД в Twitter.
На брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что к расследованию убийства российских журналистов подключилась миссия ООН по стабилизации ситуации в ЦАР. Она выделила четырех экспертов, при поддержке которых центральафриканские правоохранительные органы провели осмотр места преступления, допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло нападение.
Как выяснилось, продолжила Захарова, по неизвестным причинам россияне не обращались за каким-либо содействием и получением аккредитации в местные органы, а также не воспользовались бронежилетами и касками с надписями, которые подтверждали бы их принадлежность к прессе.
Дипломат также обратила внимание на то, что появилось большое количество спекуляций на тему того, что журналистов не пустили на тренировочные базы в ЦАР и им пришлось проводить тайное расследование. "Это все не соответствует действительности", — заявила она.
Как пояснила Захарова, база, где работают центральноафриканские силовики и российские инструкторы, — закрытый объект, посещать который разрешается только аккредитованным журналистам при наличии соответствующего разрешения властей.
Она подчеркнула, что власти ЦАР пообещали сделать все возможное для поимки и наказания убийц россиян.
Ранее сообщалось, что тела погибших доставят на родину в пятницу. Захарова не стала анонсировать дату прибытия рейса, но заявила, что российское посольство предпринимает все меры, чтобы отправка состоялась уже сегодня.
"При этом я хочу сказать, что сегодня все данные были переданы родственникам погибших", — добавила она.
Российские инструкторы в ЦАР
"Российское вооружение и инструкторы были направлены в ЦАР в период острой фазы военно-политического кризиса для оказания содействия местным властям в решении неотложных задач реформирования сектора безопасности и повышения боеспособности ее военнослужащих. Хотели бы подчеркнуть, что российские специалисты не принимают какого-либо участия в боевых действиях на территории ЦАР. Круг их обязанностей ограничивается только подготовкой военнослужащих", — отметила Захарова.
"Мы понимаем, почему в данной ситуации деятельность специалистов привлекает столь пристальное внимание, но мы не понимаем, почему так грубо извращается эта информация", — добавила представитель МИД.
Убийство журналистов
О том, что неподалеку от центральноафриканского города Сибю обнаружили тела трех человек с пресс-картами, стало известно во второй половине дня 31 июля.
Вскоре выяснилось, что это россияне Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. У них были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. Группа работала в ЦАР от "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского. В МИД установили, что поездка была оформлена как туристическая.
По данным местного Radio Ndeke Luka, на Джемаля, Расторгуева и Радченко напали в 24 километрах от Сибю. Водителю удалось сбежать и сообщить о произошедшем властям.
"Представители сил безопасности попросили их не уезжать, потому что было уже темно. Они настояли на своем и уехали", — заявил местный чиновник Марселин Йойо.
По его словам, нападавших было десять человек, они "носили тюрбаны и говорили только по-арабски".
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Ситуация находится под личным контролем главы МИД Сергея Лаврова.