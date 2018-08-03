В МИД назвали возможную причину нападения на журналистов в ЦАР

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российских журналистов в Центральноафриканской Республике убили при попытке оказать сопротивление. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"По предварительным данным правоохранительных органов, россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты", — приводятся слова Захаровой на странице МИД в Twitter.

На брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что к расследованию убийства российских журналистов подключилась миссия ООН по стабилизации ситуации в ЦАР. Она выделила четырех экспертов, при поддержке которых центральафриканские правоохранительные органы провели осмотр места преступления, допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло нападение.

Захарова отметила, что утверждения СМИ о том, что вопросы безопасности съемочной группы якобы были согласованы с миссией ООН в ЦАР, не соответствуют действительности. Ни в самой миссии, ни в департаменте безопасности секретариата ООН не знали о поездке журналистов, пока власти ЦАР не сообщили об их гибели.

Как выяснилось, продолжила Захарова, по неизвестным причинам россияне не обращались за каким-либо содействием и получением аккредитации в местные органы, а также не воспользовались бронежилетами и касками с надписями, которые подтверждали бы их принадлежность к прессе.

Дипломат также обратила внимание на то, что появилось большое количество спекуляций на тему того, что журналистов не пустили на тренировочные базы в ЦАР и им пришлось проводить тайное расследование. "Это все не соответствует действительности", — заявила она.

Как пояснила Захарова, база, где работают центральноафриканские силовики и российские инструкторы, — закрытый объект, посещать который разрешается только аккредитованным журналистам при наличии соответствующего разрешения властей.

"Но при этом после получения этой аккредитации и получения соответствующих инструкций от местных властей и правоохранительных органов такая деятельность разрешена", — добавила дипломат, отметив, что подобные запросы журналистов из других стран получали положительные ответы. Но от российской группы такой заявки не было.

Она подчеркнула, что власти ЦАР пообещали сделать все возможное для поимки и наказания убийц россиян.

Ранее сообщалось, что тела погибших доставят на родину в пятницу. Захарова не стала анонсировать дату прибытия рейса, но заявила, что российское посольство предпринимает все меры, чтобы отправка состоялась уже сегодня.

"При этом я хочу сказать, что сегодня все данные были переданы родственникам погибших", — добавила она.

Российские инструкторы в ЦАР

Официальный представитель МИД также рассказала о том, что сейчас в Центральноафриканской Республике работают 175 российских инструкторов — пятеро военных и 170 гражданских. Их командировали в эту страну на совершенно законном основании по просьбе президента ЦАР, чтобы помочь в подготовке военнослужащих. Основная задача россиян, по словам Захаровой, — обучение местных военных навыкам обращения с вооружением и техническими средствами, которое российское Минобороны безвозмездно поставило в республику в конце января — начале февраля.

"Российское вооружение и инструкторы были направлены в ЦАР в период острой фазы военно-политического кризиса для оказания содействия местным властям в решении неотложных задач реформирования сектора безопасности и повышения боеспособности ее военнослужащих. Хотели бы подчеркнуть, что российские специалисты не принимают какого-либо участия в боевых действиях на территории ЦАР. Круг их обязанностей ограничивается только подготовкой военнослужащих", — отметила Захарова.

"Мы понимаем, почему в данной ситуации деятельность специалистов привлекает столь пристальное внимание, но мы не понимаем, почему так грубо извращается эта информация", — добавила представитель МИД.

Убийство журналистов

О том, что неподалеку от центральноафриканского города Сибю обнаружили тела трех человек с пресс-картами, стало известно во второй половине дня 31 июля.

Вскоре выяснилось, что это россияне Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. У них были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. Группа работала в ЦАР от "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского. В МИД установили, что поездка была оформлена как туристическая.

В самом ЦУР рассказали, что журналисты снимали в республике документальное кино. В последний раз они выходили на связь 29 июля.

По данным местного Radio Ndeke Luka, на Джемаля, Расторгуева и Радченко напали в 24 километрах от Сибю. Водителю удалось сбежать и сообщить о произошедшем властям.

"Представители сил безопасности попросили их не уезжать, потому что было уже темно. Они настояли на своем и уехали", — заявил местный чиновник Марселин Йойо.

По его словам, нападавших было десять человек, они "носили тюрбаны и говорили только по-арабски".

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Ситуация находится под личным контролем главы МИД Сергея Лаврова.