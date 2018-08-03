РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В МИД назвали возможную причину нападения на журналистов в ЦАР

Сюжет:
Убийство российских журналистов в ЦАР (116)
(обновлено: 16:43 03.08.2018)
0360
© AFP 2018 / Fred DufourЦентральноафриканская республика. Архивное фотоЦентральноафриканская республика. Архивное фото
© AFP 2018 / Fred Dufour

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российских журналистов в Центральноафриканской Республике убили при попытке оказать сопротивление. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"По предварительным данным правоохранительных органов, россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты", — приводятся слова Захаровой на странице МИД в Twitter.

На брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что к расследованию убийства российских журналистов подключилась миссия ООН по стабилизации ситуации в ЦАР. Она выделила четырех экспертов, при поддержке которых центральафриканские правоохранительные органы провели осмотр места преступления, допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло нападение.

Военные в Центральноафриканской республике
© AFP 2018 / Florent Vergnes
"Сложно представить такое в XXI веке ". Жизнь в ЦАР глазами русских
Захарова отметила, что утверждения СМИ о том, что вопросы безопасности съемочной группы якобы были согласованы с миссией ООН в ЦАР, не соответствуют действительности. Ни в самой миссии, ни в департаменте безопасности секретариата ООН не знали о поездке журналистов, пока власти ЦАР не сообщили об их гибели.

Как выяснилось, продолжила Захарова, по неизвестным причинам россияне не обращались за каким-либо содействием и получением аккредитации в местные органы, а также не воспользовались бронежилетами и касками с надписями, которые подтверждали бы их принадлежность к прессе.

Дипломат также обратила внимание на то, что появилось большое количество спекуляций на тему того, что журналистов не пустили на тренировочные базы в ЦАР и им пришлось проводить тайное расследование. "Это все не соответствует действительности", — заявила она.

Как пояснила Захарова, база, где работают центральноафриканские силовики и российские инструкторы, — закрытый объект, посещать который разрешается только аккредитованным журналистам при наличии соответствующего разрешения властей.

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В СМИ появились фото автомобиля убитых в ЦАР российских журналистов
"Но при этом после получения этой аккредитации и получения соответствующих инструкций от местных властей и правоохранительных органов такая деятельность разрешена", — добавила дипломат, отметив, что подобные запросы журналистов из других стран получали положительные ответы. Но от российской группы такой заявки не было.

Она подчеркнула, что власти ЦАР пообещали сделать все возможное для поимки и наказания убийц россиян.

Ранее сообщалось, что тела погибших доставят на родину в пятницу. Захарова не стала анонсировать дату прибытия рейса, но заявила, что российское посольство предпринимает все меры, чтобы отправка состоялась уже сегодня.

"При этом я хочу сказать, что сегодня все данные были переданы родственникам погибших", — добавила она.

Российские инструкторы в ЦАР

Военный в Центральноафриканской республике. Архивное фото
© REUTERS / Baz Ratner/File Photo
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал
Официальный представитель МИД также рассказала о том, что сейчас в Центральноафриканской Республике работают 175 российских инструкторов — пятеро военных и 170 гражданских. Их командировали в эту страну на совершенно законном основании по просьбе президента ЦАР, чтобы помочь в подготовке военнослужащих. Основная задача россиян, по словам Захаровой, — обучение местных военных навыкам обращения с вооружением и техническими средствами, которое российское Минобороны безвозмездно поставило в республику в конце января — начале февраля.

"Российское вооружение и инструкторы были направлены в ЦАР в период острой фазы военно-политического кризиса для оказания содействия местным властям в решении неотложных задач реформирования сектора безопасности и повышения боеспособности ее военнослужащих. Хотели бы подчеркнуть, что российские специалисты не принимают какого-либо участия в боевых действиях на территории ЦАР. Круг их обязанностей ограничивается только подготовкой военнослужащих", — отметила Захарова.

"Мы понимаем, почему в данной ситуации деятельность специалистов привлекает столь пристальное внимание, но мы не понимаем, почему так грубо извращается эта информация", — добавила представитель МИД.

Убийство журналистов

О том, что неподалеку от центральноафриканского города Сибю обнаружили тела трех человек с пресс-картами, стало известно во второй половине дня 31 июля. 

Вскоре выяснилось, что это россияне Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. У них были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. Группа работала в ЦАР от "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского. В МИД установили, что поездка была оформлена как туристическая.

Военные в Центральноафриканской республике
© AFP 2018 / Florent Vergnes
Африканист: для воюющих в ЦАР группировок не существует никаких правил
В самом ЦУР рассказали, что журналисты снимали в республике документальное кино. В последний раз они выходили на связь 29 июля.

По данным местного Radio Ndeke Luka, на Джемаля, Расторгуева и Радченко напали в 24 километрах от Сибю. Водителю удалось сбежать и сообщить о произошедшем властям.

"Представители сил безопасности попросили их не уезжать, потому что было уже темно. Они настояли на своем и уехали", — заявил местный чиновник Марселин Йойо.

По его словам, нападавших было десять человек, они "носили тюрбаны и говорили только по-арабски".

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Ситуация находится под личным контролем главы МИД Сергея Лаврова.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена