В Совфеде рассказали о боязни США потерять рынок вооружений из-за России

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. США пытаются оказать давление на своих партнёров по НАТО в вопросах покупки американского оружия, поскольку боятся потерять рынок, уже сейчас проигрывая российскому оружию, заявил РИА Новости председатель оборонного комитета Совета Федерации, бывший главком ВКС России Виктор Бондарев.

Сенаторы США хотят ускорить поставки американского оружия ряду стран НАТО, чтобы снизить их зависимость от оружия российского производства. Такое положение содержится в новом законопроекте, представленном группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий. Документ содержит целый ряд антироссийских мер, включая санкции.

"Попытки давить на партнёров по альянсу угрозами или подкупами привычны для США. Российские вооружения намного конкурентоспособнее американских. Во-первых, по тактико-техническим характеристикам наши вооружения превосходят американские аналоги. А во-вторых, США экспортируют образцы не первой свежести, какие-то даже списанные", — заявил Бондарев.

По его словам, страны-покупатели это понимают, постепенно уходя от американских поставщиков и отдавая предпочтения другим производителям, в том числе России. Турция, выбравшая российские комплексы ПВО даже под угрозой санкций, могут служить примером, сказал сенатор.

"Американцы, не желая терять рынок сбыта, стараются обязать покупать их военную продукцию: когда жёсткими, когда мягкими способами. В зависимости от ситуации то санкциями грозят нашим покупателям, то создают им благоприятные торговые условия. Но цель одна – поставить в зависимость от себя, отстранить от России", — сказал Бондарев.

При этом, констатировал глава комитета, потенциал НАТО практически исчерпан. "Цементировала альянс сила США, которая сейчас уже во многом утрачена. Штаты стремительно теряют лидерские позиции, а мир уже стал устойчиво многополярным, с несколькими центрами силы", — считает сенатор.

Поэтому сегодня НАТО уже не является ни мощным, ни востребованным международным блоком, и президент США Дональд Трамп, как человек рациональный, это осознаёт, поэтому не делает ставку на НАТО как на главный козырь в международных делах, заявил сенатор. Но конгресс США, говорит Бондарев, ещё "гонится за однополярным прошлым, ностальгирует по временам былой американской гегемонии, из последних сил стараясь вернуть американское доминирование". Этим объясняются, убеждён глава комитета, новые законодательные инициативы, выходящие из-под пера американских сенаторов и идущие вразрез с той линией, которую проводит Трамп.

"Эту линию – на сотрудничество, партнёрство, сближение позиций с Россией на основе принципов равенства и взаимоуважения – мы имели возможность наблюдать в рамках саммита глав двух наших государств. Уверен, что в конечном счёте в американской политике именно эта линия возобладает, хотя бы потому что мы доказали всему миру: с Россией необходимо считаться", — заявил он.