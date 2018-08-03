РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Совфеде рассказали о боязни США потерять рынок вооружений из-за России

(обновлено: 16:38 03.08.2018)
04110
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения cухопутных войск США. Архивное фотоВоеннослужащие подразделения cухопутных войск США. Архивное фото
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. США пытаются оказать давление на своих партнёров по НАТО в вопросах покупки американского оружия, поскольку боятся потерять рынок, уже сейчас проигрывая российскому оружию, заявил РИА Новости председатель оборонного комитета Совета Федерации, бывший главком ВКС России Виктор Бондарев.

Подводная лодка. Архивное фото
CC BY 2.0 / k.steudel / Submarine
В США испугались российского "убийцу подлодок"
Сенаторы США хотят ускорить поставки американского оружия ряду стран НАТО, чтобы снизить их зависимость от оружия российского производства. Такое положение содержится в новом законопроекте, представленном группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий. Документ содержит целый ряд антироссийских мер, включая санкции.

"Попытки давить на партнёров по альянсу угрозами или подкупами привычны для США. Российские вооружения намного конкурентоспособнее американских. Во-первых, по тактико-техническим характеристикам наши вооружения превосходят американские аналоги. А во-вторых, США экспортируют образцы не первой свежести, какие-то даже списанные", — заявил Бондарев.

Военнослужащие армии США. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren
NI назвал ахиллесову пяту США
По его словам, страны-покупатели это понимают, постепенно уходя от американских поставщиков и отдавая предпочтения другим производителям, в том числе России. Турция, выбравшая российские комплексы ПВО даже под угрозой санкций, могут служить примером, сказал сенатор.

"Американцы, не желая терять рынок сбыта, стараются обязать покупать их военную продукцию: когда жёсткими, когда мягкими способами. В зависимости от ситуации то санкциями грозят нашим покупателям, то создают им благоприятные торговые условия. Но цель одна – поставить в зависимость от себя, отстранить от России", — сказал Бондарев.

При этом, констатировал глава комитета, потенциал НАТО практически исчерпан. "Цементировала альянс сила США, которая сейчас уже во многом утрачена. Штаты стремительно теряют лидерские позиции, а мир уже стал устойчиво многополярным, с несколькими центрами силы", — считает сенатор.

Министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Только бизнес: что разрушает армию США
Поэтому сегодня НАТО уже не является ни мощным, ни востребованным международным блоком, и президент США Дональд Трамп, как человек рациональный, это осознаёт, поэтому не делает ставку на НАТО как на главный козырь в международных делах, заявил сенатор. Но конгресс США, говорит Бондарев, ещё "гонится за однополярным прошлым, ностальгирует по временам былой американской гегемонии, из последних сил стараясь вернуть американское доминирование". Этим объясняются, убеждён глава комитета, новые законодательные инициативы, выходящие из-под пера американских сенаторов и идущие вразрез с той линией, которую проводит Трамп.

"Эту линию – на сотрудничество, партнёрство, сближение позиций с Россией на основе принципов равенства и взаимоуважения – мы имели возможность наблюдать в рамках саммита глав двух наших государств. Уверен, что в конечном счёте в американской политике именно эта линия возобладает, хотя бы потому что мы доказали всему миру: с Россией необходимо считаться", — заявил он.

Россия против НАТО: чьё оружие сильнее
© Инфографика
Россия против НАТО: чье оружие сильнее
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена