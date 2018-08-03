В Совфеде рассказали о боязни США потерять рынок вооружений из-за России

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. США пытаются оказать давление на своих партнёров по НАТО в вопросах покупки американского оружия, поскольку боятся потерять рынок, уже сейчас проигрывая российскому оружию, заявил РИА Новости председатель оборонного комитета Совета Федерации, бывший главком ВКС России Виктор Бондарев.
"Попытки давить на партнёров по альянсу угрозами или подкупами привычны для США. Российские вооружения намного конкурентоспособнее американских. Во-первых, по тактико-техническим характеристикам наши вооружения превосходят американские аналоги. А во-вторых, США экспортируют образцы не первой свежести, какие-то даже списанные", — заявил Бондарев.
"Американцы, не желая терять рынок сбыта, стараются обязать покупать их военную продукцию: когда жёсткими, когда мягкими способами. В зависимости от ситуации то санкциями грозят нашим покупателям, то создают им благоприятные торговые условия. Но цель одна – поставить в зависимость от себя, отстранить от России", — сказал Бондарев.
При этом, констатировал глава комитета, потенциал НАТО практически исчерпан. "Цементировала альянс сила США, которая сейчас уже во многом утрачена. Штаты стремительно теряют лидерские позиции, а мир уже стал устойчиво многополярным, с несколькими центрами силы", — считает сенатор.
"Эту линию – на сотрудничество, партнёрство, сближение позиций с Россией на основе принципов равенства и взаимоуважения – мы имели возможность наблюдать в рамках саммита глав двух наших государств. Уверен, что в конечном счёте в американской политике именно эта линия возобладает, хотя бы потому что мы доказали всему миру: с Россией необходимо считаться", — заявил он.