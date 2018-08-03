В Норвегии рассказали о компенсациях для сельского хозяйства

СТОКГОЛЬМ, 3 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Согласно прогнозам управления сельского хозяйства Норвегии, сумма компенсаций из-за засушливой погоды в стране может составить более одного миллиарда норвежских крон (около 100 миллионов евро), говорится в сообщении для прессы министерства сельского хозяйства и продовольствия Норвегии.

"Текущий прогноз управления сельского хозяйства показывает, что сумма компенсации в результате засухи может составить более одного миллиарда крон", — отмечает ведомство.

Поясняется, что прогноз сделан с учетом информации, поступившей с мест от фермеров, и касается предполагаемых потерь в урожае зерновых, овощей, ягод и фруктов.

Продолжительная засуха в ряде стран Евросоюза оказывает значительное влияние на производство пахотных культур, а также на корм для животных, что в свою очередь может отразиться на их здоровье. Кроме того, сокращение объема кормов может сказаться и на доходах животноводов, сообщала ранее ЕК.