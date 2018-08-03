В Тунисе задержали сообщников организатора неудавшегося теракта в Германии

КАИР, 3 авг — РИА Новости. Власти Туниса сообщили о задержании двух местных граждан, подозреваемых в подготовке террористических актов в сотрудничестве с задержанным ранее в Германии экстремистом, говорится в заявлении МВД этой страны.

"Один из них собирался в Сирию, чтобы примкнуть там к террористическим группировкам, однако не сумел сделать этого. В то же время, он находился в контакте с подельником в Германии, с которым они планировали одновременно осуществить подрывы бомб в Тунисе и Германии. Однако выявление данного элемента не позволило осуществиться плану", — говорится в сообщении МВД.

Второй задержанный, по данным следствия, должен был изготовить фальшивые документы своему подельнику в Германии, чтобы он смог беспрепятственно передвигаться по Европе после совершения преступления.

Сообщается также, что оба были помещены в тюрьму.

Ранее гражданин Туниса был задержан в немецком городе Кельн, в его квартире полиция обнаружила рицин — токсин растительного происхождения. Прокуратура подозревает его в изготовлении биологического оружия с целью совершить тяжкое преступление, угрожающее государству.

СМИ также сообщили, что он собирался поехать в Сирию, чтобы примкнуть к действующим там террористам.