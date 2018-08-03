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Высочайший горный пик Швеции из-за жары уменьшился на четыре метра

(обновлено: 16:31 03.08.2018)
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CC BY 2.0 / Hande-Man / Odotettiin pientä jääkarhun poikasta nousevaksi tuolta jäätikön reunaltaВид на гору Кебнекайсе в Швеции. Архивное фотоВид на гору Кебнекайсе в Швеции. Архивное фото
CC BY 2.0 / Hande-Man / Odotettiin pientä jääkarhun poikasta nousevaksi tuolta jäätikön reunalta

СТОКГОЛЬМ, 3 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Южный пик горы Кебнекайсе уменьшился на четыре метра из-за июльской жары и рискует потерять звание высочайшей точки Швеции, говорится в сообщении для прессы Стокгольмского университета.

Девушки прыгают в море в Хельсинки. 30 июля 2018 года
© AFP 2018 / Lehtikuva/Roni Rekomaa
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"Ежегодные измерения исследователей Стокгольмского университета показывают, что южный пик Кебнекайсе в очень ближайшем будущем больше не будет самой высокой точкой Швеции", — говорится в сообщении для прессы Стокгольмского университета.

Поясняется, что южная вершина Кебнекайсе – ледниковая, считается самой высокой в Швеции, измерения ведутся с 1880 года. За последние 20 лет ледник в среднем в год таял на один метр. По данным ученых, 2 июля высота южного пика составляла 2101 метр на уровнем моря, а 31 июля – 2097 метров.

"За это время растаяли четыре метра снега и льда, в среднем 14 сантиметров в день. Это очень быстро. Результатом жаркого лета станет рекордная потеря снега и льда в горах", — сказала профессор географии Стокгольмского университета Гунхильд Нинис Русквист, чьи слова приводятся в сообщении.

Лесные пожары. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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По данным ученых, южная вершина Кебнекайсе на данный момент лишь на 20 сантиметров выше северной, поэтому они не исключают, что таяние высочайшей вершины Швеции продолжится в августе. В прошлом году разница в высоте вершин достигала двух метров.

"Я никогда не видела так много талого снега на южной оконечности, как в это лето", — сказала профессор.

Радость отдыхающих и головная боль фермеров 

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Последние три месяца необычно теплой, солнечной и с редкими осадками погоды в Швеции радовали и одновременно вызывали беспокойство многих в стране, особенно июль. Этот месяц – период массовых отпусков в Швеции, поэтому солнечные и жаркие дни не вызывали особого раздражения среди населения, особенно среди отпускников. Разговоры и комментарии по поводу необычно теплой погоды можно услышать практически везде – на пляже, в транспорте, в магазинах. Многие делились советами по поводу того, как спасаться от жары, что есть и что пить.

Бесконечные солнечные дни стали, однако, головной болью для фермеров. По данным Управления сельского хозяйства Швеции, прогноз по урожаю зерновых ожидается на 30% ниже нормального. Необычно жаркая для многих регионов Швеции погода привела и к нехватке пастбищных трав для скота и сокращению возможностей для заготовки корма к зиме. Это привело к росту внепланового убоя скота в Швеции.

Учения противопожарных отрядов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В конце июля стало известно, что правительство Швеции решило помочь пострадавшим от засухи фермерам и выделило на эти цели 1,2 миллиарда крон (около 120 миллионов евро). Средства предназначены, главным образом, для покрытия расходов на закупку корма для скота и потери доходов из-за засухи. Помощь рассчитана на этот и на будущий год.

Жаркая погода без осадков также провела в июле к возникновению лесных пожаров общей площадью до 25 тысяч гектаров, для борьбы с которыми были задействованы пожарные службы из стран ЕС. Количество возгораний к концу июля заметно сократилось.

© AP Photo / Hossein Salmanzadeh/TT Жаркая погода в Щвеции
© AP Photo / Hossein Salmanzadeh/TT
Жаркая погода в Щвеции

Рекордно жаркий июль 

Офисный работник. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В целом июль в Швеции метеорологи назвали самым жарким и засушливым за последние несколько десятилетий. Средняя температура была на 3–5 градусов выше нормального. На практике это означало температуру воздуха до 25-30 градусов на большей территории страны.

По данным шведского метеорологического института SMHI, самая высокая средняя температура июля в Швеции в 22,4 градуса Цельсия отмечена в этом году в Стокгольме, что является самым высоким показателем за последние 262 года в истории города.

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