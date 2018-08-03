Высочайший горный пик Швеции из-за жары уменьшился на четыре метра

СТОКГОЛЬМ, 3 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Южный пик горы Кебнекайсе уменьшился на четыре метра из-за июльской жары и рискует потерять звание высочайшей точки Швеции, говорится в сообщении для прессы Стокгольмского университета.
"Ежегодные измерения исследователей Стокгольмского университета показывают, что южный пик Кебнекайсе в очень ближайшем будущем больше не будет самой высокой точкой Швеции", — говорится в сообщении для прессы Стокгольмского университета.
Поясняется, что южная вершина Кебнекайсе – ледниковая, считается самой высокой в Швеции, измерения ведутся с 1880 года. За последние 20 лет ледник в среднем в год таял на один метр. По данным ученых, 2 июля высота южного пика составляла 2101 метр на уровнем моря, а 31 июля – 2097 метров.
"За это время растаяли четыре метра снега и льда, в среднем 14 сантиметров в день. Это очень быстро. Результатом жаркого лета станет рекордная потеря снега и льда в горах", — сказала профессор географии Стокгольмского университета Гунхильд Нинис Русквист, чьи слова приводятся в сообщении.
"Я никогда не видела так много талого снега на южной оконечности, как в это лето", — сказала профессор.
Радость отдыхающих и головная боль фермеров
48.7%Да, лето должно быть таким
40.3%Нет, стараюсь не выходить лишний раз на улицу
11.0%Большую часть времени провожу в помещении, поэтому не замечаю
Бесконечные солнечные дни стали, однако, головной болью для фермеров. По данным Управления сельского хозяйства Швеции, прогноз по урожаю зерновых ожидается на 30% ниже нормального. Необычно жаркая для многих регионов Швеции погода привела и к нехватке пастбищных трав для скота и сокращению возможностей для заготовки корма к зиме. Это привело к росту внепланового убоя скота в Швеции.
Жаркая погода без осадков также провела в июле к возникновению лесных пожаров общей площадью до 25 тысяч гектаров, для борьбы с которыми были задействованы пожарные службы из стран ЕС. Количество возгораний к концу июля заметно сократилось.
Рекордно жаркий июль
По данным шведского метеорологического института SMHI, самая высокая средняя температура июля в Швеции в 22,4 градуса Цельсия отмечена в этом году в Стокгольме, что является самым высоким показателем за последние 262 года в истории города.